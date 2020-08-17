«Тагилэкстрим» за три года так и не построил досуговый центр на Вагонке

«Тагилэкстрим» за три года так и не построил досуговый центр на Вагонке

Сегодня, 12:02ОбществоФото: 1mediainvest.ru
ООО «Тагилэкстрим» в 2016 году получил участок в районе улицы Пихтовой, 10 в Нижнем Тагиле для строительства досугового центра. Однако по сей день объект так и не появился. Через суд мэрия признала право собственности на участок отсутствующим.

Согласно решению суда от 10 августа этого года право собственности ООО «Тагилэкстрим» на участок было признано отсутствующим, а также с компании взыскана пошлина в размере шести тысяч рублей в доход федерального бюджета.

Ранее ООО «Тагилэкстрим» выдавалось разрешение на строительство на данном земельного участке досугового центра для детей и взрослых. Срок действия указанного разрешения истек 9 сентября 2017 года. В ходе осмотра земельного участка в 2020 году было установлено, что фактически объект недвижимости на земельном участке отсутствует, сообщили TagilCity.ru в администрации города.

В 2017 году на данном участке было выстроено ограждение для начала строительных работ. Однако с того момента они не сдвинулись с мертвой точки. Получить комментарий у «Тагилэкстрима» редакции не удалось. По указанному в открытых источниках номеру ответил человек, сообщивший, что больше не является представителем данной организации.

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