Директор крупного портала Вильдан Хусаинов рассказал о любви к юзерам и перспективах развития интернет-СМИ

- Вильдан, каким вы видите руководителя интернет-СМИ? И есть ли у вас, у руководителей, общие черты характера?

- Руководителей интернет-СМИ я разделяю на бывших журналистов и людей бизнеса. У меня нет журналистского образования, поэтому, в моем случае, большое значение имеет команда – те представители этой профессии, которые находятся с тобой в «одной лодке». Безусловно, есть разница в управлении. Журналисты делают упор на насыщенность СМИ, а люди бизнеса направлены на интересы пользователя и дополнительные проекты. Стоит заметить, что мы входим в 5-ку самых цитируемых СМИ региона, причем никто из порталов Тюмени туда не попал, кстати, мы опередили в нем многие тюменские газеты и ТВ-проекты. Так что у нас есть очень сильные элементы СМИ, а также журналистские «фишки», и проекты. (улыбается)

- Расскажите подробнее о «фишках», они какие-то «особенные»?

- Когда общаюсь с нашими пользователями, то задаю им аналогичный вопрос,на что получаю ответ: «Вильдан, это, скорее всего, атмосфера». Я с ними абсолютно согласен - это главная «фишка», которая может создать комфорт для каждого пользователя. Атмосферный тип общения продвигают порталы в Екатеринбурге, в Перми и мы в Тюмени. К аналогичным ресурсам можно отнести наших «мастодонтов» - «Наш город» и «72ру». Мне они очень нравятся, к примеру, «Наш город» предоставляет доступ к интересным форумам, а «72ру» помогает тюменцам найти работу, и себе работников подыскать. У них есть своя польза для людей.

- Вы делите свою целевую аудиторию на сегменты? Поделитесь своим мнением, наблюдениями.

- У нас портал интеллектуальных и интересных людей, в основной массе которых «юзеры» от 25 до 35 лет. Соответственно, эти «потребители» могут рождать интересные контенты. Я сам с утра прочитываю, что пишут пользователи. Комментирую, могу встретиться с ними за чашкой кофе. Они предлагают идеи, для меня важно их мнение, потому что это люди, которые много знают и умеют. Унас все открыто и явно -за каждый элемент порталамы можем объяснить «что, как и почему». Ониэто ценят. Когда я сталкиваюсь с критикой, то говорю им спасибо. У нас еще много молодежи, они хорошие, не агрессивные и интеллигентно общаются. Бывает, что 14-летние школьники пишут посты, они хотят писать, и так как атмосфера доброжелательная, им отвечает и советует взрослая аудитория. Я ценю такие дружеские отношения на портале.

- Какой вы видите смысл в вашем детищедля тюменского бизнеса?

- Изначально мы задумывали региональный проект, и стремимся к этому. Следим за нашим развитием и видим определенные точки роста,и можем смело говорить о том, что Tumix будет развиваться. На сегодняшний день мы являемся третьей по величине портальной площадкой Тюмени. Это буквально за два года, то есть Tumix опередил тех, кто был до этого, и приблизились к тем нашим «мастодонтам».

Портал, фактически, для тюменского бизнеса представляет новых людей, которые не были сосредоточены в одном месте. Это дополнительная денежная масса, которую другие интернет-ресурсы не могут аккумулировать, потому что есть определенная емкость. Благодаря нам у бизнеса появляется выход на новую аудиторию с хорошим качеством. Рекламодателям хочется транслировать свои предложения, поэтому мы подготовили разумную, готовую платить, аудиторию. Кстати, меня приятно удивил тот факт,что у нас мужчин и женщин ровно 50/50. Это хорошо. Поэтому можно смело говорить, что у нас портал «унисекс».

- Давайте немного поговорим о людях, об их предпочтениях. Легче идти за аудиторией или формировать у нее новые потребности. Что интересней/полезней?

- Интереснее, конечно, формировать. Через пару месяцев запустим один интересный сервис. Я его еще не видел ни в Тюмени, ни в Екатеринбурге. Сразу как о нем узнал, то понял, что мне его жутко не хватает, так что буду активным пользователем нового сервиса. (улыбается)

Формирование само по себе интересно. Нецелесообразно создавать нечто совершенное, но не нужное клиентам, из этого можно сделать вывод – это процесс, в основе которого лежит потребность.Поэтому мы следим за предпочтенияминаших пользователей и попутно формируем им парочку новых. К примеру, они читают новости и могут почитать мысли других людей. Соответственно формируется глубина просмотров и привлечение.

- Вильдан, расскажите об основных пунктах в мышлении интернет-маркетера?

- Знаете, просто нужно думать как твой потребитель (и даже немножко дальше), вторым я бы выделил пункт«любить потребителя» и последнее это «любить деньги». Без двухглавных составляющих «любить потребителя» и «любить деньги» - развития не будет. Это два основных стежка.

Например, когда рекламодатель заказывает рекламу, и я сам подключаюсь к работе, я спрашиваю: «Ребята, есть что-то, чтозаинтересовало бы вашего клиента, а не просто то, что вы ему хотите предложит. Может его бы зацепила «голая девушка» (условно – прим. автора), значит, через этот образ и надо делать предложение. Надеюсь, никто не поймет меня буквально, и завтра к нам не посыпяться просьбы размещать в рекламе голых девушек. Если серьезно, то именно потребность и первичную восприимчивость потенциального клиента обязательно нужно учитывать при формировании «чистогопредложения».

- Как Tumix представлен в социальных сетях? Это ведь тоже очень важный канал продвижения.

- Мы сейчас обладаем самой крупной городской группой Тюменской области VK. У нас есть совокупность групп: официальная и партнерская. В общей сложностиполучается 35 000 человек. Мы там активно транслируемся, и в результате к нам и к нашим рекламодателям идет большой поток активных людей. В Facebook пока начали продвигаться только для бизнес-аудитории, но в скором времени планируем расширяться.

- Вильдан, расскажите немного лояльности. Как вы поддерживаете ее в online и offline – это одни и те же люди?

- Мы проводили мероприятия: ездили с пользователями на озеро, встречались в кафе, устраивали велопробежки. Как я говорил, у нас есть мощный канал VK. Такого мгновенного транслита нет ни у кого.Есть люди, которые поддерживают лояльность только на интересном контенте, а есть люди, лояльные на атмосферу. Кстати, некоторые наши пользователи потом становятся нашими сотрудниками - это, безусловно, приятно.

- Вопрос про блоги и социальные сети, получается у вас своя мини-сеть… блоги будут дальше развиваться, или как ЖЖ – упал и все?

- ЖЖ старается совершенствоваться, к примеру, менять дизайн. У нас нетблогов в чистом виде, у нас нечто большее. И люди, которые раньше не писали,не комментировали - заинтересовались и включились в процесс. Мы отдали им первую страницу, ведь для автора главное, чтобы его читали. Происходит постоянный показ и раскрутка текстов. Поэтому авторам не надо переживать, как в ЖЖ - ждать, когдак тебе придут друзья и появятся подписчики, и будут тебя читать ограниченное количество тех, кто о тебе знает. Тут ты можешь стать популярным сразу, после первой записи.

Если говорить о форумах, то на них полно агрессоров.Их называют «троллями», которые «выводят из себя всех и вся», потому что им это доставляет удовольствие. У нас пишут про все. К примеру, могут написать про праздник, про горе, веселье, изменения в законодательстве, стихи, новости, новое в бизнесе, поделиться определенными моментами в управлении, узнать про веяния в политтехнологиях и экономике. Это читается и комментируется. Просматривая, получаешь сводку жизни из всех сфер общества. Соответственно, когда образуется определенная накопленная масса - тогда будет сообщество. У нас процент постоянных читателей больше, чем у порталов, которые в 2,5 раза старше нас. Я четко вижу бизнес-стратегию - Tumix полезен для посетителя и привлекает таких людей, которые интересны рекламодателям. Мы так развиваемся, и делаем на это акцент.

- Почему именно такой контент, он самый востребованный?

- В интернете, в большинстве случаях люди любят получать информацию про смерть, секс, смех, так называемое правило «3С». Наш контент частично строится на том, что больше читается. К сожалению, люди любят читать криминальные сводки и пугаться, мне это жутко не нравится. Сейчас мы поменялись в сторону ухода от сильной криминальности. Она у нас будет (все же СМИ должны информировать общество о негативной стороне его существования – прим. автора), но процент будет гораздо меньше. С Нового года у нас идет новая информационная политика. Мы делаем упор на бизнес, общество, таким образом, мы еще большестали интересны для серьезной аудитории. Теперь у нас есть отдельная вкладка «происшествия», это для тех,кто хочет посмотреть что страшного происходит и попугаться. (улыбается)

- Давайте вспомнимпро ТОП-10 тюменских интернет-стартапов. Tumix занял первое место. Вы к этому стремились, целенаправленно шли?

- Скажу так: особый вес и аудиторию тот рейтинг не имеет, поэтому стремиться в него и целенаправленно идти, смысла, конечно нет. (улыбается). Наша команда заранее знала, что мы лидеры среди тюменских стартаповцев. Это было нам ясно в 2011 году без всяких рейтингов. Для насне стало открытием, что мы - лидеры в ТОП-10…это, повторю,констатация факта. Так же как есть«3С», есть «3Р»: работать, работать и работать, именно так мы стали самым посещаемым интернет стартап-проектом за 2010 и 2011 гг.

То, что мы попали в то рейтинг, нам дало повод для одной «новости» в нашей новостной ленте. Но все равно приятно, спасибо. (улыбается)

- Вильдан, вы уже знаете, что 3 апреля прошел Вау-форум iМаркетинг. Поделитесь мнением о проекте.

- Людей в Тюмени необходимо просвещать о том, как правильно нужно вести свою рекламную кампанию в Интернете, потому что они совершенно не понимают и не изучаютте сайты, на которые размещаются, а менеджеры «дурят» своих рекламодателей. Мы против такого и своим рекламодателям стараемся не только полностью раскрыть информацию о себе, но и рассказываем, как оценивать эффективность размещения в интернете и по каким критериям нужно оценивать сайты. Так что, я считаю, что каждого рекламодателя нужно научить пользоваться всеми методами iМаркетинга, чтобы они просматривали статистику, чётко видели и понимали, откуда идут люди и деньги.

- Благодарим Вас за познавательное интервью. ГК «Маркетинг-Консультант»желает вам развития, совершенствования и успехов.

После встречи с Вильданом многое о работе интернет-СМИ стало более понятным. Например, теперь известно, что рынок прогрессирует, но до его перенасыщения еще далеко. Существующие порталы развиваются и, в скором времени охватят другие регионы. По словам Вильдана, сейчас не имеет смысла создавать тюменский ресурс. Нужно идти дальше, создавая портал федерального уровня.

И, конечно же, если говорить о потребителях, то тут не отделаешься экстравагантным дизайном. Внутри «красивой обертки» обязательно должен находиться достойный контент: насыщенность полезной и интересной информацией, новейшими и удобными сервисами и людьми, которые создают уникальную атмосферу. Безусловно, необходимо давать потребителям то, что они хотят и даже больше, т.е. вы должны знать, что им предложить завтра и подготовить это уже сегодня. Это касается не только профессиональной деятельности, связанной с интернет-СМИ. Продвижение в глобальной сети уже охватывает все сферы жизни. И умение использовать инструменты маркетинга для продвижения в интернете просто необходимо руководителям, менеджерам, маркетологам и всему бизнес-сообществу в целом - для развития тюменского рынка iМаркетинга.

Выражаем благодарность за сопричастность к формированию регионального рынка маркетинговых технологий нашим единомышленникам:

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