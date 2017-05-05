ЮИДовцы и инспекторы ОГИБДД провели в Нижнем Тагиле социальную акцию «Молодое поколение за безопасное движение» (ФОТО)

4 мая ученики школы №58, являющиеся членами отряда ЮИД, провели профилактические мероприятия на улицах вблизи своей школы.

Ребята напоминали водителям и пешеходам о правилах безопасности на дорогах. Родителям рассказывали о том, как научить своих малышей правильно вести себя на пешеходном переходе.

Не забыли и про велосипедистов, напомнив им о правиле, которое нужно выполнять: при пересечении пешеходного перехода необходимо спешиться со своего двухколесного транспортного средства.

Фото: Отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила

Также юные инспекторы совершили пешую прогулку с воспитанниками 127-го детского сада до памятника тагильчанам-героям Советского Союза, погибшим в годы войны. Там они возложили цветы в знак почтения и благодарности воинам-освободителям.

На всех участниках акции были надеты яркие жилеты со световозвращающими элементами: это привлекало внимание водителей и пешеходов.