Дмитрий Ионин готов понести наказание за стрельбу из автомата в Камышлове

По словам Ионина, он готов нести административную ответственность за нарушение общественного порядка.

Сегодня, 5 мая, около 16.00 депутат планирует собрать пресс-конференцию, где покажет автомат, из которого велась стрельба. Об этом Ионин сообщил на своей странице в Facebook.

Напомним, что информация о стрельбе из автомата около жилого дома в Камышлове появилась 4 мая. На кадрах видео, которое снял очевидец, видно группу мужчин. Один из них, похожий на Ионина, стоит с автоматом, а потом выпускает несколько очередей вверх.

Позже Ионин подтвердил случившееся. Он рассказал, что автомат был игрушкой.

Я нажал — ой ни фига себе. Приехала полиция, мы дали объяснения. Я никого не перепугал. Стрелял мой помощник Павел. Мы действительно не правы, перед всеми извинились,сообщил Ионин.