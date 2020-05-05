В России допустили отмену ОГЭ из-за пандемии

Итоговую аттестацию для учащихся девятых классов в формате ОГЭ могут отменить. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.
Аттестовать девятиклассников могут по итоговым оценкам – окончательное решение будет принято после 12 мая. Сейчас предварительной датой начала ОГЭ называют 8 июня, однако в ведомстве не исключают как перенос старта экзаменов для учеников девятых классов, так и полную их отмену.
В отношении девятых классов принято решение, что итоговая аттестация состоится по двум предметам — русскому языку и математике. Возможно, мы примем решение, которое освободит учащихся от итоговой аттестации, для девятых классов. И аттестация пройдет по текущим оценкам, заявил Кравцов.
Министр добавил, что надеется на традиционное начало следующего учебного года – 1 сентября. Переводить детей полностью на дистанционное обучение в министерстве не планируют.
Актуальный вопрос, который нам многие родители задавали: не будет ли всегда дистанционное обучение? Этого не будет. Мы никогда не откажемся от традиционной школы, от традиционных уроков, никогда не допустим, чтобы школьники не смогли общаться друг с другом, подчеркнул глава Минпросвещения РФ.