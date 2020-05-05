В Свердловском госпитале ветеранов у двух врачей заподозрили коронавирус
Сегодня, 11:27ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Два врача из Свердловского областного клинического психоневрологического госпиталя для ветеранов войн госпитализированы с подозрением на коронавирус, сообщает Ура.ру со ссылкой на собственный источник.
Сюжеты: Екатеринбург, Коронавирус
Как рассказал источник издания, две женщины — сотрудницы госпиталя — госпитализированы. По его словам, состояние одной из них может быть тяжелым. Однако официального подтверждения информации нет.
В конце апреля одно из отведений госпиталя закрыли на карантин из-за коронавируса у одного из пациентов учреждения.
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