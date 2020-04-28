В Свердловской области с начала пандемии коронавируса заразились 11 врачей
Сегодня, 10:23Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Свердловской области коронавирусом заразились 11 врачей, сообщает E1 со ссылкой на оперативный штаб региона.
Сюжеты: Коронавирус
В каких именно городах сотрудники заражены не уточняется. Это обусловлено тем, чтобы избежать травли пациентов.
Как заявили в оперативном штабе, предоставление детализированной информации позволяет идентифицировать человека, что может привести к нарушению его прав. В связи с этим подробные данные о диагностике и ходе лечения медицинских работников не предоставляются.
Также сообщается, что на сегодняшний день в Свердловской области 47 сотрудников полиции находятся под медицинским наблюдением, так как у них подозревается коронавирус.
В Свердловской области официально подтверждено 454 случая заражения коронавирусом, семь из них в Нижнем Тагиле.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей