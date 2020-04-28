В Свердловской области с начала пандемии коронавируса заразились 11 врачей

В каких именно городах сотрудники заражены не уточняется. Это обусловлено тем, чтобы избежать травли пациентов.

Как заявили в оперативном штабе, предоставление детализированной информации позволяет идентифицировать человека, что может привести к нарушению его прав. В связи с этим подробные данные о диагностике и ходе лечения медицинских работников не предоставляются.

Также сообщается, что на сегодняшний день в Свердловской области 47 сотрудников полиции находятся под медицинским наблюдением, так как у них подозревается коронавирус.