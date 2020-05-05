В России с 5 мая будут штрафовать за незаконную перепланировку нежилых помещений

С 5 мая вводится штраф за незаконную перепланировку нежилых помещений в многоквартирных домах. По словам авторов законопроекта, хозяева магазинов на первых этажах очень часть сносят стены или вносят изменения в конструкции, из-за чего потом происходят трагедии.

Ранее за самовольную перепланировку жилого помещения граждан штрафовали на две – две с половиной тысячи рублей. У коммерсантов размеры штрафов стали в разы больше – должностные лица будут платить 4-5 тысяч рублей, юридическим придётся выложить в казну до 50 тысяч рублей.