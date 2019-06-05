Полиция попросила уральское СМИ удалить фото их сотрудника с пикета у Храма-на-Драме

Как сообщил в соцсети шеф-редактор издания Дмитрий Колезев, он не намерен удалять снимок. По его словам, МВД обещало решить этот вопрос в судебном порядке.

Напомним, что на мужчину, по версии правоохранителей, оскорбившего сотрудника полиции при исполнении, заведено уголовное дело по статье «Оскорбление представителя власти». Ранее на 20 тысяч рублей по решению суда была оштрафована активистка Анна Балтина, принимавшая участие пикетах в защиту сквера у Театра драмы.