Бастрыкин взял на личный контроль дело о гибели 23-летней тагильчанки Герасимовой
Председатель СКР Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование дела о гибели Кристины Герасимовой из Нижнего Тагила, чье тело было найдено в Артемовском районе недалеко от трассы, сообщает пресс-служба СК РФ.
В сообщении уточняется, что реакция Следственного комитета обусловлена тем, что мать погибшей, в момент передачи ей тела засомневалась, что это ее дочь. Она отметила и еще один факт. Ее дочь пропала 17 октября 2017 года, а тело было найдено только в мае 2020 года. Причем установлено местонахождение тела по номеру сотового телефона, который неожиданно оказался включенным через пол года. Поэтому женщина предполагает, что девушку могли убить недавно.
В связи с этим была назначена сравнительная генетическая экспертиза, а также проводится судебно-медицинская экспертиза для установления давности и причин смерти.
23-летняя Кристина Герасимова пропала осенью 2019 года. Тогда ее поиски не увенчались успехом. В результате Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье за убийство. Тело девушки было найдено только в мае недалеко от трассы в Артемовском.