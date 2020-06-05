Бастрыкин взял на личный контроль дело о гибели 23-летней тагильчанки Герасимовой

В сообщении уточняется, что реакция Следственного комитета обусловлена тем, что мать погибшей, в момент передачи ей тела засомневалась, что это ее дочь. Она отметила и еще один факт. Ее дочь пропала 17 октября 2017 года, а тело было найдено только в мае 2020 года. Причем установлено местонахождение тела по номеру сотового телефона, который неожиданно оказался включенным через пол года. Поэтому женщина предполагает, что девушку могли убить недавно.