Евгений Куйвашев рассказал, почему не все больницы возобновили проведение операций

Куйвашев отметил, что все зависит от готовности медучреждений к оказанию плановой помощи пациентам. По словам главы региона, с понедельника большинство больниц возобновляет плановый приём людей.

Главные врачи принимают решения об открытии, очень тщательно оценив готовность медучреждения к поликлиническим приёмам или госпитализации в плановом порядке, написал губернатор.