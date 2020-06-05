Евгений Куйвашев рассказал, почему не все больницы возобновили проведение операций
Вчера, 22:44ОбществоФото: Официальный сайт губернатора Свердловской области
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Губернатор рассказал, почему не во всех больницах Свердловской области вновь начались плановые операции. Об это он написал в Instagram.
Сюжеты: Коронавирус
Куйвашев отметил, что все зависит от готовности медучреждений к оказанию плановой помощи пациентам. По словам главы региона, с понедельника большинство больниц возобновляет плановый приём людей.
Главные врачи принимают решения об открытии, очень тщательно оценив готовность медучреждения к поликлиническим приёмам или госпитализации в плановом порядке, написал губернатор.
Напомним, ранее Минздрав утвердил порядок оказания плановой медицинской помощи в период пандемии коронавируса. Михаил Мишустин подписал указ о ее возобновлении. Также сегодня Куйвашев ответил на вопрос об открытии туристического агентства в Нижнем Тагиле и о запрете на продажу алкоголя.
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