Свердловский губернатор пояснил, когда сообщит о решении по ограничительному режиму
Сегодня, 22:22ОбществоФото: Instagram Евгения Куйвашева
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Губернатор заявил, что подпишет указ о продлении или ослаблении ограничений в Свердловской области 8 июня. Об этом он написал в Instagram.
Сюжеты: Коронавирус
Евгений Куйвашев отметил, что на его решение повлияет эпидситуация за выходные дни. По его словам, уровень заболеваемости коронавирусом в регионе остается высоким.
Напомним, что сегодня стало известно о 251 новом случае заболевания. Всего в Свердловской области за время пандемии заболело 6 930 человек. В начале недели Куйвашев продлил ограничительный режим до 8 июня. Ранее он также упоминал том, что на его решение повлияет статистика в выходные.
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