Свердловский губернатор пояснил, когда сообщит о решении по ограничительному режиму

Евгений Куйвашев отметил, что на его решение повлияет эпидситуация за выходные дни. По его словам, уровень заболеваемости коронавирусом в регионе остается высоким.

Напомним, что сегодня стало известно о 251 новом случае заболевания. Всего в Свердловской области за время пандемии заболело 6 930 человек. В начале недели Куйвашев продлил ограничительный режим до 8 июня. Ранее он также упоминал том, что на его решение повлияет статистика в выходные.