Екатеринбургский глава отдела продаж почтамта присвоила лотерейные билеты на 2 млн
Сегодня, 13:19ОбществоФото: pixabay.com
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В отношении бывшего руководителя отдела продаж почтамта Екатеринбурга утверждено обвинительное заключение по статье о присвоении имущества с использованием служебного положения. Женщина присваивала лотерейные билеты себе, чтобы потом выигрывать по ним, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Сюжеты: Екатеринбург
Согласно материалам дела, с 2017 по 2018 годы подозреваемая пользуясь служебным положением вместо утилизации нереализованных лотерейных билетов присваивала их себе и впоследствии использовала при розыгрыше тиражей лотерей для получения выигрышей. Всего за указанный период бывший руководитель присвоила 21 373 билета стоимостью 100 рублей за один билет. Причинённый вред ФГУП «Почта России» составил 2,1 млн.
Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила материалы уголовного дела в Кировский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.
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