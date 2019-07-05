Екатеринбургский глава отдела продаж почтамта присвоила лотерейные билеты на 2 млн

Согласно материалам дела, с 2017 по 2018 годы подозреваемая пользуясь служебным положением вместо утилизации нереализованных лотерейных билетов присваивала их себе и впоследствии использовала при розыгрыше тиражей лотерей для получения выигрышей. Всего за указанный период бывший руководитель присвоила 21 373 билета стоимостью 100 рублей за один билет. Причинённый вред ФГУП «Почта России» составил 2,1 млн.