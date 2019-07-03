Счетная палата выявила нарушения в Центральной городской библиотеке Нижнего Тагила

Среди нарушений — завышение зарплат сотрудникам и недостатки в работе с имуществом. В частности, некоторым сотрудникам выплачивались повышенные зарплаты, на это потрачено порядка 170 тысяч рублей. Главному энергетику заработная плата начислялась по завышенному коэффициенту. Расходы составили порядка 50 тысяч рублей. Выявлены недостатки в работе с имуществом, речь идет о трех объектах недвижимости, на которые не зарегистрированы права управления. Общая стоимость объектов — 1,6 миллиона рублей. Помимо этого, с нарушениями велся бухучет, в частности, не отражена отчетность на несколько миллионов рублей. Также был нарушен порядок оформления путевых листов.