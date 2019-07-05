Руководство «Единой России» посоветовало членам партии «затыкать фонтан»
Представитель Высшего совета партии «Единой России» Дмитрий Орлов посоветовал коллегам-единороссам лучше продумывать каждое высказывание, сделанное публично, и в случае неуверенности в последствиях сказанного, «затыкать фонтан», сообщает «Интерфакс».
Своё заявление Орлов сделал в пятницу, 5 июля. Он отметил, что если позиция, недостаточно проработанная, или член партии находится не в самом лучше эмоциональном или интеллектуальном состоянии, то лучше не делать заявления.
Есть замечательная формула, которую когда-то употребил Козьма Прутков: «Если у тебя есть фонтан, заткни его»,отметил Орлов.
Также он обратил внимание коллег на то, что во время общения с избирателями, не нужно учить их жизни.
Люди не ждут совета, они ждут ответа за то, что происходит. Рецепта того, что нужно делать, но не им, а государственной машине, власти, системе,сказал представитель Высшего совета партии.
За последнее время высказывания ряда чиновников вызвали широкий общественный резонанс. В ноябре 2018 года свердловская чиновница Ольга Глацких на встрече с молодежью сказала о том, что «государство вам ничего не должно», поскольку не просило никого рожать. После депутат екатеринбургской думы Андрей Пирожков заявил журналистам, что «ГУЛАГ — это очень хорошо». Последнее резонансное высказывание сделала заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина, которая призвала молодых девушек сначала рожать, а потом получать образование.