Руководство «Единой России» посоветовало членам партии «затыкать фонтан»

Своё заявление Орлов сделал в пятницу, 5 июля. Он отметил, что если позиция, недостаточно проработанная, или член партии находится не в самом лучше эмоциональном или интеллектуальном состоянии, то лучше не делать заявления.

Есть замечательная формула, которую когда-то употребил Козьма Прутков: «Если у тебя есть фонтан, заткни его»,отметил Орлов.

Также он обратил внимание коллег на то, что во время общения с избирателями, не нужно учить их жизни.

Люди не ждут совета, они ждут ответа за то, что происходит. Рецепта того, что нужно делать, но не им, а государственной машине, власти, системе,сказал представитель Высшего совета партии.