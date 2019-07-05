В Тюмени вынесли приговор брату свердловского замгубернатора Чемезова
Сегодня, 19:55ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Тюменский суд вынес приговор брату заместителя губернатора Свердловской области Игорю Чемезову, сообщает Ура.ру со ссылкой на собственный источник.
Как сообщает издание, Игоря Чемезова приговорили к выплате штрафа в 1 млн рублей. В картотеке судебных дел действительно значится, что приговор вынесен 3 июля. Однако официальной информации о приговоре пока нет. Адвокат Игоря Чемезова не стал комментировать решение суда. Брат Игоря Чемезова Олег Чемезов пояснил, что не знает о приговоре.
Игоря Чемезова задержали в Тюмени в конце апреля по подозрению в даче взятке врачу, который должен был провести операцию на ноге у его сына, для того, чтобы молодого человека не взяли служить в армию.
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