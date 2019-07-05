В Тюмени вынесли приговор брату свердловского замгубернатора Чемезова

Как сообщает издание, Игоря Чемезова приговорили к выплате штрафа в 1 млн рублей. В картотеке судебных дел действительно значится, что приговор вынесен 3 июля. Однако официальной информации о приговоре пока нет. Адвокат Игоря Чемезова не стал комментировать решение суда. Брат Игоря Чемезова Олег Чемезов пояснил, что не знает о приговоре.