В Москве задержали блогера за призывы убивать детей силовиков
Сегодня, 11:08ОбществоФото: Твиттер Максима Стеклова
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В Москве СК возбудил уголовное дело в отношении блогера, который в интернете призывал убивать детей сотрудников ОВД, участвовавших в задержаниях на митингах за свободные выборы в думу, сообщают «Новые известия».
Блогера Максима Стеклова задержали в Москве. В СК рассказали, что в отношении автора поста возбуждено уголовное дело по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».
Стеклов, комментируя информацию о поисках и угрозах сотрудникам полиции и ОМОНа, написал, что дети правоохранителей могут просто не прийти домой, а родители получат снафф-видео.
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Сообщение вызвало множество негативных комментариев.
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