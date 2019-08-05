В Москве задержали блогера за призывы убивать детей силовиков

Блогера Максима Стеклова задержали в Москве. В СК рассказали, что в отношении автора поста возбуждено уголовное дело по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

Стеклов, комментируя информацию о поисках и угрозах сотрудникам полиции и ОМОНа, написал, что дети правоохранителей могут просто не прийти домой, а родители получат снафф-видео.