В Нижнем Тагиле рыбак обвиняется в незаконной ловле 11 лещей

В результате данного преступления государству причинен ущерб в размере 11 тыс. рублей. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Пригородный районный суд. В отношении знакомого подсудимого прекращено уголовное дело в связи с его смертью. Мужчине грозит штраф до 1 млн рублей или лишение свободы на строк до 5 лет.