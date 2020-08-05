Эксперт прокомментировал разрешение на вырубку леса на Байкале для новых дорог
Сегодня, 08:08ОбществоФото: baikalru
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Член общественного совета Минприроды РФ, руководитель проекта «Сохранение озера Байкал» Екатерина Удеревская объяснила, является ли опасной вырубка леса, которую разрешил президент РФ Владимир Путин для новых дорог, пишут «Новые известия».
По ее словам, глава государства в рамках защиты экологии Байкала дал поручение ОАО «РЖД», а также научным и экологическим организациям подготовить проекты с рядом мер, которые направлены на защиту окружающей среды региона.
Удеревская отметила, что в Иркутской области речь идет о вырубке небольшого количества деревьев.
Это небольшое количество по сравнению с тем, сколько у нас сгорает, и сколько уничтожено вредными насекомыми, сказала Удеревская.
Она добавила, что реконструкция магистралей является жизненно необходимой.
Напомним, ранее Владимир Путин подписал закон, способствующий ускорению строительства железных дорог, в том числе и БАМ. В законе говорится, что возле озера Байкал также может быть возможна вырубка.
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