Эксперт прокомментировал разрешение на вырубку леса на Байкале для новых дорог

По ее словам, глава государства в рамках защиты экологии Байкала дал поручение ОАО «РЖД», а также научным и экологическим организациям подготовить проекты с рядом мер, которые направлены на защиту окружающей среды региона.

Удеревская отметила, что в Иркутской области речь идет о вырубке небольшого количества деревьев.

Это небольшое количество по сравнению с тем, сколько у нас сгорает, и сколько уничтожено вредными насекомыми, сказала Удеревская.

Она добавила, что реконструкция магистралей является жизненно необходимой.