Осужденному екатеринбургскому пиарщику за клевету на Цуканова ужесточили наказание
Сегодня, 14:20ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил к семи месяцам и четырем дням колонии-поселения пиарщика Ярослава Ширшикова, сообщает 66.RU.
Сюжеты: Екатеринбург
Наказание было ужесточено по причине того, что был нарушен режим ограничения свободы, к которому Ширшикова приговорили ранее, в частности, принял участие в массовом мероприятии.
Защита Ширшикова намерена обжаловать приговор.
Напомним, в марте 2020 года суд приговорил пиарщика к 1,5 годам условно за призывы к массовым беспорядкам и клевету в отношении полномочного представителя президента в УрФО Николая Цуканова. Уголовное дело в отношении осужденного было возбуждено после того, как он в письме президенту РФ Владимиру Путину назвал Цуканова «польским шпионом». Разбирательство было объединено с делом о призыве к массовым беспорядкам.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей