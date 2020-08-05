Осужденному екатеринбургскому пиарщику за клевету на Цуканова ужесточили наказание

Наказание было ужесточено по причине того, что был нарушен режим ограничения свободы, к которому Ширшикова приговорили ранее, в частности, принял участие в массовом мероприятии.

Напомним, в марте 2020 года суд приговорил пиарщика к 1,5 годам условно за призывы к массовым беспорядкам и клевету в отношении полномочного представителя президента в УрФО Николая Цуканова. Уголовное дело в отношении осужденного было возбуждено после того, как он в письме президенту РФ Владимиру Путину назвал Цуканова «польским шпионом». Разбирательство было объединено с делом о призыве к массовым беспорядкам.