Забравший детскую коляску мужчина вернул ее тагильчанке

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Женщина, лишившаяся коляски у парка в Нижнем Тагиле, вернула пропажу.
Сюжеты: Нижний Тагил
Тагильчанка, забывшая коляску у парка им. Бондина в Нижнем Тагиле, вернула пропажу назад. Ей позвонил мужчина, забравший детское транспортное средство.
Информация о пропаже и фотография мужчины были опубликованы редакцией TagilCity.ru с разрешения владелицы пропавшей коляски. Через несколько часов тагильчанка сообщила, что с ней связался тот самый мужчина и передал коляску.
Спасибо большое, коляску вернули,обратилась тагильчанка в редакцию.
Напомним, что женщина уехала с ребенком и мужем на машине, забыв коляску у входа в парк. Вскоре детское транспортное средство забрал мужчина на автомобиле «Фольксваген».
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