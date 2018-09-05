Забравший детскую коляску мужчина вернул ее тагильчанке

Тагильчанка, забывшая коляску у парка им. Бондина в Нижнем Тагиле, вернула пропажу назад. Ей позвонил мужчина, забравший детское транспортное средство.

Информация о пропаже и фотография мужчины были опубликованы редакцией TagilCity.ru с разрешения владелицы пропавшей коляски. Через несколько часов тагильчанка сообщила, что с ней связался тот самый мужчина и передал коляску.

Спасибо большое, коляску вернули,обратилась тагильчанка в редакцию.