Бывший глава свердловского ГИБДД Юрий Дёмин получил должность на «Уралмашзаводе»
Юрий Дёмин, ранее возглавлявший управление ГИБДД по Свердловской области, занял новый руководящий пост в управляющей компании «УЗТМ-Картэкс», в состав которой входит «Уральский машиностроительный завод», сообщает Znak.
Экс-полицейский стал заместителем начальника службы безопасности по режиму и охране. Информацию о назначении Дёмина журналистам подтвердили в пресс-службе «Уралмашзавода».
Свердловскую Госавтоинспекцию он возглавлял на протяжении 13 лет. В апреле 2018 года Дёмин ушёл в отставку, официальной причиной которой стало истечение срочного трудового контракта. За некоторое время до этой отставки заместителя Дёмина Александра Юнусова уволили со службы за ДТП в состоянии алкогольного опьянения. После ухода с государственной службы Юрий Алексеевич занял пост заместителя генерального директора «УГМК» по режиму и охране. В этой должности он проработал год.
Напомним, что Дёмин не единственный работник государственных органов, который занял пост в УЗТМ. В начале 2019 года гендиректором ООО «Управляющая компания Индустриальный парк «Уралмаш» стал бывший первый вице-мэр Екатеринбург Алексей Кожемяко.