Бывший глава свердловского ГИБДД Юрий Дёмин получил должность на «Уралмашзаводе»

Свердловскую Госавтоинспекцию он возглавлял на протяжении 13 лет. В апреле 2018 года Дёмин ушёл в отставку, официальной причиной которой стало истечение срочного трудового контракта. За некоторое время до этой отставки заместителя Дёмина Александра Юнусова уволили со службы за ДТП в состоянии алкогольного опьянения. После ухода с государственной службы Юрий Алексеевич занял пост заместителя генерального директора «УГМК» по режиму и охране. В этой должности он проработал год.