На блогера Варламова подают в суд из-за екатеринбургской «золотой» школы
Сегодня, 09:24ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Журналист Андрей Казанцев намерен подать в суд на блогера Илью Варламова за использование его фото школы № 106 в Екатеринбурге, пишет «Комсомольская правда».
Сюжеты: Екатеринбург
Для своего материала Варламов использовал фото из паблика «Лампа» без разрешения их автора, пишет издание. Журналист планирует взыскать с Варламова 36 тысяч рублей. Денежные средства журналист планирует направить детям-сиротам.
Вы с наших близких в подобной ситуации решили взять 12 тысяч рублей за каждый свой снимок. Чтобы всё было по справедливости, предлагаем вам косяк признать и возместить мне беспокойства в том же размере,сказано в письме к Варламову.
Напомним, блогер недавно опубликовал пост, посвященный школе, которая после спонсорского ремонта стала похожа на дворец — повсюду массивные люстры, оформление под позолоту, лепнина. Данный стиль он назвал «цыганщиной».
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