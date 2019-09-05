На блогера Варламова подают в суд из-за екатеринбургской «золотой» школы

Для своего материала Варламов использовал фото из паблика «Лампа» без разрешения их автора, пишет издание. Журналист планирует взыскать с Варламова 36 тысяч рублей. Денежные средства журналист планирует направить детям-сиротам.

Вы с наших близких в подобной ситуации решили взять 12 тысяч рублей за каждый свой снимок. Чтобы всё было по справедливости, предлагаем вам косяк признать и возместить мне беспокойства в том же размере,сказано в письме к Варламову.