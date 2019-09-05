Нижний Тагил получит более миллиарда рублей на ремонт дорог в 2020 и 2021 году

На выделенные средства в городе проведут ремонт дорог общего пользования. Помимо Нижнего Тагила средства в рамках нацпроекта получит Екатеринбург – в течение двух лет городу выделят по 1 млрд рублей.

Решение о распределении средств было принято сегодня на заседании правительства Свердловской области. По словам министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василия Старкова, распределение средств позволит до конца года провести все подготовительные процедуры для работы.