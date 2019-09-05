Нижний Тагил получит более миллиарда рублей на ремонт дорог в 2020 и 2021 году
Сегодня, 19:35ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В 2020 и 2021 годах Нижний Тагил получит по 576 миллионов рублей в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает департамент информполитики Свердловской области.
Сюжеты: Нижний Тагил, Национальные проекты 2019-2024
На выделенные средства в городе проведут ремонт дорог общего пользования. Помимо Нижнего Тагила средства в рамках нацпроекта получит Екатеринбург – в течение двух лет городу выделят по 1 млрд рублей.
Решение о распределении средств было принято сегодня на заседании правительства Свердловской области. По словам министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василия Старкова, распределение средств позволит до конца года провести все подготовительные процедуры для работы.
В 2019 году на ремонт дорог в регионе было выделено более 3 млрд рублей.
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