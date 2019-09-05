В Нижнем Тагиле начались осмотры многоквартирных домов

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С 1 сентября по 1 октября в Нижнем Тагиле управляющие компании должны провести осмотр технического состояния многоквартирных домов, сообщает администрация города. Осмотр проводится для выявления проблем и угроз, которые в дальнейшем необходимо исправить.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Согласно документу, ответственные лица (УК, кооперативы, домоуправители) должны провести осмотр технического состояния зданий и внутридомовых инженерных систем. Все ответственные должны передать результаты проверок в администрацию не позднее 10 октября.
Начальник управления ЖКХ Нижнего Тагила Егор Копысов рассказал, что осмотры — плановые.
Эти мероприятия предусмотрены управлением, проводятся они уже давно, два раза в год, согласно постановлению правительства области,сказал TagilCity.ru Егор Копысов.
Также Копысов добавил, что управляющие компании после завершения осмотра и сдачи отчёта должны исправлять несоответствия, в ином случае, будут применены санкции в соответствии с законодательством.
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