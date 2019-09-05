В Нижнем Тагиле начались осмотры многоквартирных домов

Согласно документу, ответственные лица (УК, кооперативы, домоуправители) должны провести осмотр технического состояния зданий и внутридомовых инженерных систем. Все ответственные должны передать результаты проверок в администрацию не позднее 10 октября.

Начальник управления ЖКХ Нижнего Тагила Егор Копысов рассказал, что осмотры — плановые.

Эти мероприятия предусмотрены управлением, проводятся они уже давно, два раза в год, согласно постановлению правительства области,сказал TagilCity.ru Егор Копысов.