На Урале на торгах продали элитное жилье семьи владельцев-банкротов «Семи пятниц»

На Урале на торгах продали элитное жилье семьи владельцев-банкротов «Семи пятниц»

Сегодня, 17:03ОбществоPhoto: Яндекс.Карты
В рамках иска о банкротстве Дмитрия Чамовских в Екатеринбурге на торгах была продана квартира в элитном ЖК «Тихвин», данные опубликованы в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

По данным сайта была продана трехкомнатная квартира на шестом этаже жилого комплекса за 15 миллионов и 1 рубль. Площадь жилья — 108,5 квадратных метров.

Иск в Арбитражный суд Свердловской области был подан весной 2019 года. В августе этого же года в отношении Дмитрия Чамовских была начата процедура реструктуризации долгов, а в декабре — реализация имущества. Изначально квартиру пытались продать за 19 миллионов рублей, однако по такой цене заявок на торги не поступило.

Основателями сети алкомаркетов «Семь пятниц» были Владимир и Светлана Чамовских. В 2016 году появились данные о том, что магазины сети проданы, а сама сеть попала под процедуру банкротства вместе с собственниками.

Напомним, в августе владельца сети-банкрота «Семь пятниц» обвинили в фиктивной продаже машин.

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