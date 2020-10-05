На Урале на торгах продали элитное жилье семьи владельцев-банкротов «Семи пятниц»

Иск в Арбитражный суд Свердловской области был подан весной 2019 года. В августе этого же года в отношении Дмитрия Чамовских была начата процедура реструктуризации долгов, а в декабре — реализация имущества. Изначально квартиру пытались продать за 19 миллионов рублей, однако по такой цене заявок на торги не поступило.