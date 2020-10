На Урале на торгах продали элитное жилье семьи владельцев-банкротов «Семи пятниц»

В рамках иска о банкротстве Дмитрия Чамовских в Екатеринбурге на торгах была продана квартира в элитном ЖК «Тихвин», данные опубликованы в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

По данным сайта была продана трехкомнатная квартира на шестом этаже жилого комплекса за 15 миллионов и 1 рубль. Площадь жилья — 108,5 квадратных метров. Иск в Арбитражный суд Свердловской области был подан весной 2019 года. В августе этого же года в отношении Дмитрия Чамовских была начата процедура реструктуризации долгов, а в декабре — реализация имущества. Изначально квартиру пытались продать за 19 миллионов рублей, однако по такой цене заявок на торги не поступило. Основателями сети алкомаркетов «Семь пятниц» были Владимир и Светлана Чамовских. В 2016 году появились данные о том, что магазины сети проданы, а сама сеть попала под процедуру банкротства вместе с собственниками. Напомним, в августе владельца сети-банкрота «Семь пятниц» обвинили в фиктивной продаже машин.

