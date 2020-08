Владелец сети-банкрота «Семь пятниц» обвиняется в фиктивной продаже машин

Финансовый управляющий владельца банкротящейся сети магазинов «Семь пятниц» Владимира Чамовских Вячеслав Изиляев, потребовал признать незаконной продажу автомобилей Mercedes-Benz GL 350 и Infiniti QX70, сообщает Е1.

Он утверждает, что машины были проданы в октябре 2016 году Сергею Чемоданову. Суд запросил сведения о его доходах в налоговой инспекции, сведения о случаях ДТП в ГИБДД. Заседание отложено на 22 сентября. Владимир Чамовских — один из основателей группы компаний «Семь пятниц». Она занималась торговлей алкоголем и продуктами питания с 1996 года. В Свердловской области было более двухсот магазинов, многие из них работали по франшизе. Фактически, управляющими были юридические лица ООО «Владимир и компания» и ООО «Алмаз», которые принадлежали супруге Дмитрия Светлане Чамовских. Летом 2016 года ООО «Владимир и компания» было признано банкротом. Сам Чамовских обанкротился в марте 2020 года, была открыта процедура реализации его имущества. В собственности у Дмитрия оказался только ВАЗ-21093 и девятимиллиметровое оружие ограниченного поражения, которые изъяли для оценки стоимости и дальнейшей реализации. Антон Мамаев, адвокат, партнер международного центра защиты прав Globallaw заявил, что кредиторы и управляющий могут оспорить сделки за последние три года. Если следствие установит, что машины были проданы на нерыночных условиях, то суд сможет вернуть их в конкурсную массу. Напомним, что квартира Светланы Чамовских, основательницы сети алкомаркетов «Семь пятниц», выставлена на торги.

