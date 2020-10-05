В Екатеринбурге лжесоцработницы обманули пенсионерку на 280 тысяч рублей

В Екатеринбурге лжесоцработницы обманули пенсионерку на 280 тысяч рублей

Сегодня, 21:02ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В столице Урала две женщины, представившись соцработницами, похитили у 86-летней пенсионерки 280 тысяч рублей, сообщает Е1.

Мошенницы в возрасте 25-30 лет рассказали 86-летней пенсионерке, якобы им нужно обменять ее сбережения в связи с инфляцией. Пожилая женщина пропустила гостей внутрь и, в процессе беседы с одной из «соцработниц» на кухне, потеряла из вида другую. Мошенницы действовали по слаженной схеме: одна отвлекала, другая обследовала комнаты и забирает найденные средства. После женщины торопливо покинули квартиру, прихватив с собой 280 тысяч рублей. В полиции было возбуждено уголовное дело о краже.

Напомним, в конце сентября жительница Нижнего Тагила была обманута «сотрудником банка» на 1,7 миллиона рублей.

Stories:
Екатеринбург
Related news:
мошенникиобманпенсионерЕкатеринбург
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Врио главного редактора: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы