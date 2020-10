В Екатеринбурге лжесоцработницы обманули пенсионерку на 280 тысяч рублей

В столице Урала две женщины, представившись соцработницами, похитили у 86-летней пенсионерки 280 тысяч рублей, сообщает Е1.

Мошенницы в возрасте 25-30 лет рассказали 86-летней пенсионерке, якобы им нужно обменять ее сбережения в связи с инфляцией. Пожилая женщина пропустила гостей внутрь и, в процессе беседы с одной из «соцработниц» на кухне, потеряла из вида другую. Мошенницы действовали по слаженной схеме: одна отвлекала, другая обследовала комнаты и забирает найденные средства. После женщины торопливо покинули квартиру, прихватив с собой 280 тысяч рублей. В полиции было возбуждено уголовное дело о краже. Напомним, в конце сентября жительница Нижнего Тагила была обманута «сотрудником банка» на 1,7 миллиона рублей.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter