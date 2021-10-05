Заблудившегося 82-летнего грибника спасли полицейские под Екатеринбургом

В 07.00 дедушка сказал своей жене, что пошел за грибами. Однако он не вернулся и родственники обратились в полицию с заявлением. Это было в 19.00 того же дня, сообщил глава пресс-службы ГУ МВД Свердловской области Валерий Горелых.
По его словам, ситуация осложнялась тем, что пенсионер страдает от потери памяти и мог пойти куда угодно. На его поиски отправились 30 полицейских. В результате в лесопаркоой зоне, недалеко от аэропорта Уктус, мужчина был найден.
Удача в поиске улыбнулась участковому уполномоченному полиции Данилу Шангарееву, о чем он тут же сообщил семье разыскиваемого. Дедушку благополучно вернули домой, его родственники выразили искреннюю благодарность представителям МВД, рассказал TagilCity.ru Валерий Горелых.
Найденному пенсионеру был подарен GPS, чтобы в следующий раз он уже не терялся.