На суд по делу Васильева о смертельном ДТП явился один из пяти свидетелей

Он заявил, что некоторые детали происшествия из его памяти стерлись. Судье пришлось напомнить ему, что в 2019 году в своих показаниях он упоминал о потерянном виде Васильева. Кроме того ранее свидетель высказывал подозрения, что водитель Kia Rio был нетрезв.