На суд по делу Васильева о смертельном ДТП явился один из пяти свидетелей

На суд по делу Васильева о смертельном ДТП явился один из пяти свидетелей

Сегодня, 15:53ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
На заседание суда Екатеринбурга по делу о смертельном ДТП на Малышева не пришли четыре из пяти свидетелей, пишет E1.

Допросить удалось только водителя Volkswagen Александра Жукова. Его машина в цепочке пострадавших автомобилей стояла ближе всего к светофору. От удара транспортное средство вынесло на середину перекрестка.

Он заявил, что некоторые детали происшествия из его памяти стерлись. Судье пришлось напомнить ему, что в 2019 году в своих показаниях он упоминал о потерянном виде Васильева. Кроме того ранее свидетель высказывал подозрения, что водитель Kia Rio был нетрезв.

Остальные свидетели в суд не явились. Ими должны были стать друзья Васильева, которые присутствовали на вечеринке вместе с ним. Суд постановил доставить их на следующее заседание с помощью судебных приставов.

Напомним, на предыдущем слушании был допрошен водитель Toyota Corolla, который также стал участником ДТП. Он заявил, что у Васильева были расширенные зрачки и он вел себя неадекватно.

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