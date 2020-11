На суд по делу Васильева о смертельном ДТП явился один из пяти свидетелей

На заседание суда Екатеринбурга по делу о смертельном ДТП на Малышева не пришли четыре из пяти свидетелей, пишет E1.

Допросить удалось только водителя Volkswagen Александра Жукова. Его машина в цепочке пострадавших автомобилей стояла ближе всего к светофору. От удара транспортное средство вынесло на середину перекрестка. Он заявил, что некоторые детали происшествия из его памяти стерлись. Судье пришлось напомнить ему, что в 2019 году в своих показаниях он упоминал о потерянном виде Васильева. Кроме того ранее свидетель высказывал подозрения, что водитель Kia Rio был нетрезв. Остальные свидетели в суд не явились. Ими должны были стать друзья Васильева, которые присутствовали на вечеринке вместе с ним. Суд постановил доставить их на следующее заседание с помощью судебных приставов. Напомним, на предыдущем слушании был допрошен водитель Toyota Corolla, который также стал участником ДТП. Он заявил, что у Васильева были расширенные зрачки и он вел себя неадекватно. Друзья обвиняемого в смертельном ДТП на Малышева в Екатеринбурге не явились на суд

