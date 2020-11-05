Штаб Дональда Трампа подал иск о приостановке подсчета голосов на выборах в США

Трамп написал в соцсетях о странностях при подсчете голосов в некоторых штатах. По его словам, он значительно опережал оппонента, но после подсчета пачки бюллетеней лидерство начало «волшебным образом исчезать».
Представители штаба заявили, что ими был подан иск в суд с целью приостановить подсчет голосов в штате Мичиган, пока им не будет предоставлен доступ.
Государственный секретарь Мичигана Джеселин Бенсон считает, что иск штаба действующего президента не обоснован.
Это пример дезинформации, призванный ввести в заблуждение избирателей в достоверности процесса выборов,говорит Бенсон.
Сообщается, что подсчет голосов в Соединенных Штатах Америки продолжается.
Напомним, накануне был опубликован предварительный отчет по результатам президентских выборов в США. По их результатам Дональд Трамп лидировал в Пенсильвании, Джорджии и Мичигане, Северной Каролине, Висконсине и на Аляске, а Джо Байден в Неваде.