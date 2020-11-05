Штаб Дональда Трампа подал иск о приостановке подсчета голосов на выборах в США

Напомним, накануне был опубликован предварительный отчет по результатам президентских выборов в США. По их результатам Дональд Трамп лидировал в Пенсильвании, Джорджии и Мичигане, Северной Каролине, Висконсине и на Аляске, а Джо Байден в Неваде.