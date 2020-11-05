В Свердловской области собрали 10 миллионов штрафов с нарушителей «ковидных» правил

В сумму входят решения суда в отношении как физических, так и юридических лиц. Нарушения были выявлены по статьям КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» и «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».