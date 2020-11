В Свердловской области собрали 10 миллионов штрафов с нарушителей «ковидных» правил

Нарушителей «ковидных» мер в Свердловской области оштрафовали на 10 миллионов рублей за октябрь 2020 года, пишет «ФедералПресс».

В сумму входят решения суда в отношении как физических, так и юридических лиц. Нарушения были выявлены по статьям КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» и «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». С 1 октября по 2 ноября суды вынесли почти три тысячи постановлений. Большинство административных материалов составлено на жителей, не носивших защитные средства. Юридических лиц штрафовали за отсутствие средств индивидуальной защиты и неправильную дезинфекцию. Напомним, по данным Роспотребнадзора на период с 1 августа по 2 ноября 27 жителей Свердловской области были оштрафованы на сумму 284 тысячи рублей из-за не предоставленных вовремя данных о COVID-статусе. Почти три десятка свердловчан получили штрафы за непредоставление COVID-статуса

