В Свердловской области собрали 10 миллионов штрафов с нарушителей «ковидных» правил

В Свердловской области собрали 10 миллионов штрафов с нарушителей «ковидных» правил

Сегодня, 15:22ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
Нарушителей «ковидных» мер в Свердловской области оштрафовали на 10 миллионов рублей за октябрь 2020 года, пишет «ФедералПресс».

В сумму входят решения суда в отношении как физических, так и юридических лиц. Нарушения были выявлены по статьям КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» и «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

С 1 октября по 2 ноября суды вынесли почти три тысячи постановлений. Большинство административных материалов составлено на жителей, не носивших защитные средства. Юридических лиц штрафовали за отсутствие средств индивидуальной защиты и неправильную дезинфекцию.

Напомним, по данным Роспотребнадзора на период с 1 августа по 2 ноября 27 жителей Свердловской области были оштрафованы на сумму 284 тысячи рублей из-за не предоставленных вовремя данных о COVID-статусе.

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