Почти три десятка свердловчан получили штрафы за непредоставление COVID-статуса

В Свердловской области с 1 августа 2020 года было наложено 27 штрафов на сумму 284 тысячи рублей за непредоставление данных о COVID-статусе, сообщает Управление Роспотребнадзора по региону.

По данным на 2 ноября 2020 года на территорию Свердловской области с 1 августа из-за рубежа прибыли 40,9 тысячи человек. В первые три дня после прибытия обследование прошли 39,9 тысячи человек. У 627 из них результат оказался положительным. В установленные сроки обследование не прошли 1050 граждан, в отношении 404 из них составлены протокола. еще 646 приглашены для составления протокола об административном правонарушении. Ранее жители Нижнего Тагила пожаловались на отсутствие возможности бесплатно пройти тестирование на коронавирус. Пресс-секретарь Минздрава Свердловской области Константин Шестаков пояснил, что массово анализы не проводятся, так как согласно законодательству, есть определенные показания для проведения тестирования.

