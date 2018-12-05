Несуществующий долг: счета тагильчанина заблокированы после иска «МРСК Урала»

В июле 2018 года жителю Нижнего Тагила компанией ОАО «МРСК Урала» был выставлен счет в размере 10 870 рублей за оплату электроэнергии. Однако по предаваемым показанием со счетчиков, данная сумма должна была быть гораздо меньше. Мужчина решил разобраться – откуда взялись 10 тысяч рублей и обратился в компанию. Сотрудники «МРСК Урала» пояснили ему, что в июле в программной системе произошел сбой, из-за чего начисленная сумма оказалась выше фактической.

Мне начисляют 10 тысяч рублей. Я к ним прихожу и спрашиваю: почему такая сумма? Они говорят: у нас в системе произошел сбой, и мы вам начислили больше, но вы заплатите всю сумму. Я им говорю: у меня нагорело на 2 тысячи рублей, я вам их и заплачу,рассказал редакции TagilCity.ru тагильчанин.

В компании ОАО «МРСК Урала» подтвердили, что в указанный период действительно произошел технический сбой.

В июле 2018 года, при обработке показаний индивидуальных приборов учета электроэнергии, произошел программный сбой. Часть переданных показаний приборов учета не была учтена при расчете объема электроэнергии. ОАО «МРСК Урала» проинформировало потребителей о факте сбоя программного обеспечения через сообщение в квитанциях потребителей. Соответственно, при отсутствии показаний приборов учета у части потребителей в квитанциях, расчет объема электроэнергии за июль 2018 года был произведён согласно действующему законодательству исходя из среднемесячного объема потребления (при наличии показаний за предыдущие периоды), либо норматива потребления электроэнергии,пояснили редакции TagilCity.ru в пресс-службе «МРСК Урала».

В последующих счетах долг, образовавшийся из-за сбоя, уже не значился.

Не смотря на это, компания «МРСК Урала» направила в Тагилстроевский районный суд иск о взыскании с тагильчанина и его жены якобы образовавшегося долга. Суд иск удовлетворил и вынес судебный приказ от 9 августа, по которому каждый из супругов должен был заплатить по 4 174 рубля (документы есть в распоряжении редакции). По закону мужчина был вправе в 10-дневный срок, то есть до 19 августа, предоставить судье свои возражения для отмены судебного приказа. Однако он о суде не знал. Компания «МРСК Урала», направляя в суд иск, указала в нем адрес, по которому тагильчанин не прописан уже несколько лет. О судебном решении он узнал лишь 22 ноября.

Они отправили копию судебного приказа по адресу, где я был прописан 5 лет назад. Хотя между мной и «МРСК Урала» был заключен договор на поставку электроэнергии по другому адресу. Этот адрес прописан прямо в договоре, и они знают где я проживаю. Я им предоставлял копию паспорта, и пока у меня не было прописки, они со мной договор не заключали. То есть они сознательно отправили судебный приказ не на тот адрес, чтобы я его своевременно отменить не мог,сообщил мужчина редакции TagilCity.ru

К тому времени судебный приказ был передан приставам, и 26 ноября у мужчины и его супруги арестовывают счета и списывают несуществующий долг. Когда мужчина обратился в компанию «МРСК Урала», чтобы разобраться в ситуации и вернуть деньги, то ему вновь пообещали зачесть данную сумму в последующие платежи.

В последствии тагильчанин решил взять справку в компании об отсутствии долгов и выяснил, что 40 тысяч рублей, которые были начислены в апреле 2018 года, а в последствии пересчитанные на меньшую сумму, также «висят» на нем в виде долга. И на них также вынесен судебный приказ о взыскании. Счет на сумму 40 тысяч рублей был начислен ему при смене ресурсопоставляющей компании с Роскомунэнерго на «МРСК Урала». В офисе Роскомунэнерго по всем вопросам посоветовали обратиться в Карачаево-Черкессию.

Получается, что я снова должен оплачивать какой-то непонятный виртуальный долг. Опять будут карту блокировать. Какой-то замкнутый круг получается,поделился тагильчанин.