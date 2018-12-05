Уральский шансонье Новиков выиграл суд у бывшего свердловского чиновника
Иск Александра Новикова к бывшему заместителю министра экономики Свердловской области Михаилу Шилиманову был удовлетворён в полном объёме. Подробности искового заявления не уточняются, известно лишь, что спор вёлся относительно финансов.
Ленинский районный суд удовлетворил исковые требования барда Александра Новикова к бывшему замминистра экономики области Михаилу Шилиманову. Подробности претензий сторон друг к другу представители суда сообщать отказались, но, как предполагают журналисты, дело касается финансовых вопросов.
Тем не менее, в ближайшее время Новиков и Шилиманов вновь встретятся в зале судебного заседания. Только в этот раз будут находиться по одну сторону – в качестве обвиняемых. После того, как следствие заявило о том, что шансонье и бывший чиновник присвоили себе более 50 млн рублей у дольщиков ПСЖК «Бухта Квинс», отношения между ними испортились, сообщает URA.ru.
Дата начала судебного заседания по делу пока что не известна. Третья участница уголовного разбирательства, Лариса Ассонова, была приговорена к 4 годам колонии, но с учётом срока нахождения в СИЗО, в скором времени выйдет на свободу. Именно она пошла на сделку со следствием и рассказала о роли Новикова и Шилиманова в присвоении денег.
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