Уральский шансонье Новиков выиграл суд у бывшего свердловского чиновника

Тем не менее, в ближайшее время Новиков и Шилиманов вновь встретятся в зале судебного заседания. Только в этот раз будут находиться по одну сторону – в качестве обвиняемых. После того, как следствие заявило о том, что шансонье и бывший чиновник присвоили себе более 50 млн рублей у дольщиков ПСЖК «Бухта Квинс», отношения между ними испортились, сообщает URA.ru.