«Тагилдорстрой» выиграл контракт от мэрии на установку контейнерных площадок у школ
Сегодня, 14:59ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
МУП «Тагилдорстрой» со второй попытки выиграл контракт от администрации Нижнего Тагила на обустройство контейнерных площадок на территории школ и детсадов. Стоимость закупки — 3,16 миллиона рублей.
Сюжеты: Нижний Тагил
«Тагилдорстрой» оказался единственным участником электронного аукциона, объявленного повторно. В первый раз торги не состоялись по причине несоответствия заявки прописанным требованиям.
МУПу предстоит установить 49 площадок на два, три или шесть контейнеров у 26 школ и 22 детских садов Нижнего Тагила. Всего должно быть размещено 149 контейнеров.
Работы необходимо выполнить до 2020 года.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей