«Тагилдорстрой» выиграл контракт от мэрии на установку контейнерных площадок у школ

«Тагилдорстрой» оказался единственным участником электронного аукциона, объявленного повторно. В первый раз торги не состоялись по причине несоответствия заявки прописанным требованиям.

МУПу предстоит установить 49 площадок на два, три или шесть контейнеров у 26 школ и 22 детских садов Нижнего Тагила. Всего должно быть размещено 149 контейнеров.