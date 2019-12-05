В России планируют оградить суды от журналистов

Документ обсуждается Советом судей. В нем отражен регламент освещения СМИ деятельности судов. Также планируется ввести ответственность для журналистов, оказывающих давление на суды. Представители судебной системы хотят оградить суды от лоббирования интересов отдельных граждан путем коммерческих материалов в СМИ.

Ранее стало известно, что планируется ввести новые правила поведения в судах. Например, в суд нельзя будет приходить в одежде с провокационными и вызывающими надписями.