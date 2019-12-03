Для экс-судьи Свердловского арбитражного суда запросили 10 лет строгого режима
Гособвинение запросило для бывшего судьи Арбитражного суда Свердловской области Олега Гаврюшина десять лет колонии строгого режима, сообщает Znak.
Кроме того, сотрудники надзорного ведомства попросили запретить Гаврюшину после отбывания наказания занимать должности в органах государственной власти. Также гособвинители хотят запросить штраф в размере 14 миллионов рублей (на сумму предполагаемой взятки), а для его погашения — продать автомобиль Toyota Rav 4. При назначении наказания гособвинители попросили принять во внимание характер общественной опасности преступления и что оно особо тяжкое. Смягчающее обстоятельство при этом — хроническое заболевание подсудимого.
Олег Гаврюшин обвиняется в получении взятки в размере 14 миллионов рублей за вынесение судебного решения в пользу НАО «Проектно-изыскательный институт ГЕО». Он был задержан в момент передачи денег. В качестве посредника выступил его сын Андрей Гаврюшин. Свою вину экс-судья отрицает и считает, что в деле не назван взяткодатель. Более того, он указывает на недостоверность снятого видео при передаче взятки, потому что в тот день шел мокрый снег, а на ролике его нет.