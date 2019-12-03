Для экс-судьи Свердловского арбитражного суда запросили 10 лет строгого режима

Кроме того, сотрудники надзорного ведомства попросили запретить Гаврюшину после отбывания наказания занимать должности в органах государственной власти. Также гособвинители хотят запросить штраф в размере 14 миллионов рублей (на сумму предполагаемой взятки), а для его погашения — продать автомобиль Toyota Rav 4. При назначении наказания гособвинители попросили принять во внимание характер общественной опасности преступления и что оно особо тяжкое. Смягчающее обстоятельство при этом — хроническое заболевание подсудимого.

Олег Гаврюшин обвиняется в получении взятки в размере 14 миллионов рублей за вынесение судебного решения в пользу НАО «Проектно-изыскательный институт ГЕО». Он был задержан в момент передачи денег. В качестве посредника выступил его сын Андрей Гаврюшин. Свою вину экс-судья отрицает и считает, что в деле не назван взяткодатель. Более того, он указывает на недостоверность снятого видео при передаче взятки, потому что в тот день шел мокрый снег, а на ролике его нет.