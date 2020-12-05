Правительство упростило получение пособий и льгот россиянам

Информация будет сопровождаться сведениями о способах получения тех или иных льгот и перечне документов, которые для этого потребуются,отмечается в постановлении.
Для получения этой услуги необходимо будет дать согласие на уведомления.
Также с 1 июля 2021 года информацию о положенных льготах можно будет по единому телефонному номеру, который будет работать круглосуточно. Кроме того, на портале госуслуг запустят чат-бот.
Напомним, с 1 ноября в России упростили порядок получения пособия на детей с трех до семи лет. Теперь для оформления выплаты не нужно предоставлять сведения об алиментах.