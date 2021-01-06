Епископ Алексий поздравил жителей Нижнего Тагила с рождеством

Напомним, в храмах Нижнего Тагила богослужения, приуроченные к Рождественской ночи, пройдут с сохранением ранее принятых ограничительных мер. Также будут проводиться утренние службы, которые может посетить любой желающий. Они нацелены на то, чтобы избежать массового скопления людей в храмах города. В Свято-Троицком соборе ночная литургия пройдет с 6 по 7 января, начало в 00.00. Ее возглавит епископ Алексий. На входе в обитель будут дежурить волонтеры. Они будут раздавать СИЗы и предлагать дезинфицировать руки.