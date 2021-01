Епископ Алексий поздравил жителей Нижнего Тагила с рождеством

Жителей Нижнего Тагила поздравил епископ Нижнетагильский и Невьянский Алексий, сообщает пресс-служба епархии города.

Преосвященный Алексий отметил, что новый год принес надежду, а вера уже два тысячелетия придает сил для жизни. Он добавил, что уже почти год в связи с пандемией обращения передаются в онлайн-формате дистанционно. Достопочтенные отцы, братья и сестры! Отметём всякий страх и неуверенность! Пусть в этом году, как и всегда, Всемилостивый Господь посетит сердце каждого из нас, наполняя его Своими миром, благодатью и радостью. Да подаст родившийся ныне Спаситель каждому здоровья духовного и телесного. Восславим Его с благодарностью вместе с ангельскими силами: «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение!», закончил свое поздравление Алексий. Напомним, в храмах Нижнего Тагила богослужения, приуроченные к Рождественской ночи, пройдут с сохранением ранее принятых ограничительных мер. Также будут проводиться утренние службы, которые может посетить любой желающий. Они нацелены на то, чтобы избежать массового скопления людей в храмах города. В Свято-Троицком соборе ночная литургия пройдет с 6 по 7 января, начало в 00.00. Ее возглавит епископ Алексий. На входе в обитель будут дежурить волонтеры. Они будут раздавать СИЗы и предлагать дезинфицировать руки. В тагильских храмах рождественские богослужения можно будет посетить утром

Related news: В тагильских храмах рождественские богослужения можно будет посетить утром

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter