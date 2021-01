Уральская транспортная прокуратура начала проверку сообщений СМИ о лопнувших трубах отопления в поезде, из-за чего пассажиры мерзли в пути.

Инцидент случился в поезде маршрута Приобье — Екатеринбург. Пассажиры пожаловались на холод в трех вагонах. По их словам, температура не превышала +12 градусов. Результаты проверки находятся на контроле Уральского транспортного прокурора. Напомним, в октябре Уральская транспортная прокуратура проводила проверку по факту задержки 16 поездов на перегоне Грязновская — Богданович из-за упавшего на линию электропередач дерева. На Урале транспортная прокуратура проводит проверку из-за задержки 16 поездов

