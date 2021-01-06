В Екатеринбурге общественник обратился в полицию из-за сноса здания ПРОМЭКТа

Лично мной написаны три заявление в Отдел полиции № 7. Еще одно обращение я направил в ГУ МВД по Свердловской области. Ничего не помогает. Единственный выход, как я вижу, это собраться толпой человек 200 у места сноса, передает Ура.ру слова Букина.