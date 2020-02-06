Новым руководителем Уральского управления СК назначен Виктор Обоскалов

Должность начальника четвертого следственного управления ГСУ СКР назначен Виктор Обоскалов. В конце 2019 года Обоскалов был назначен врио начальника следственного управления, которое возглавлял Руслан Ибиев. Президент отстранил Ибаева от исполнения обязанностей, он ожидает нового назначения.