Новым руководителем Уральского управления СК назначен Виктор Обоскалов
Сегодня, 20:37ОбществоФото: СУ СК РФ по Свердловской области
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Владимир Путин подписал указ о назначении нового начальника Уральского управления следственного комитета, сообщается на сайте правовой информации.
Должность начальника четвертого следственного управления ГСУ СКР назначен Виктор Обоскалов. В конце 2019 года Обоскалов был назначен врио начальника следственного управления, которое возглавлял Руслан Ибиев. Президент отстранил Ибаева от исполнения обязанностей, он ожидает нового назначения.
Ранее Виктор Обоскалов работал в СК по Свердловской области.
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