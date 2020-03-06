На Урале находящийся в розыске преступник прятался у тещи
Сегодня, 13:00ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В Свердловской области судебные приставы пришли к должнице по алиментам и застали у нее преступника, находящегося в розыске, сообщает УФССП по региону.
Приставы Карпинского районного отдела пришли к женщине, которой за уклонение от уплаты алиментов были назначены обязательные работы. Свердловчанка не спешила исполнять решение суда. Во время визита у нее дома приставы застали ее зятя.
Оказалось, что мужчина находится в розыске, он был осужден по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Женщина отправлена под арест, а мужчина доставлен к месту отбытия наказания.
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