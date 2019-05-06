В Екатеринбурге должник по алиментам отдал дочери «Ниву Шевроле»

Житель Екатеринбурга семь месяцев не выплачивал алименты своей несовершеннолетней дочери, в результате этого накопилась задолженность в размере 100 тысяч рублей. Судебным приставам должник сообщил, что у него нет средств на содержание дочери, и он не имеет имущества, которое можно обратить в счет уплаты долга. Однако приставы установили, что на учете в ГИБДД стоит автомобиль «Нива Шевроле», зарегистрированный на должника.

Транспортное средство обнаружилось на парковке недалеко от отдела судебных приставов. Должник также находился неподалеку, однако делал вид, что не имеет отношения к автомобилю. Лишь после прибытия эвакуатора он согласился выдать ключи и документы на транспортное средство, а также передать автомобиль.