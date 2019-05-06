В Екатеринбурге должник по алиментам отдал дочери «Ниву Шевроле»
В Екатеринбурге мужчина задолжал ребенку 100 тысяч рублей алиментов. Из-за этого он лишился автомобиля «Нива Шевроле». Машина была передана на хранение его бывшей супруге, сообщает УФССП по Свердловской области.
Житель Екатеринбурга семь месяцев не выплачивал алименты своей несовершеннолетней дочери, в результате этого накопилась задолженность в размере 100 тысяч рублей. Судебным приставам должник сообщил, что у него нет средств на содержание дочери, и он не имеет имущества, которое можно обратить в счет уплаты долга. Однако приставы установили, что на учете в ГИБДД стоит автомобиль «Нива Шевроле», зарегистрированный на должника.
Транспортное средство обнаружилось на парковке недалеко от отдела судебных приставов. Должник также находился неподалеку, однако делал вид, что не имеет отношения к автомобилю. Лишь после прибытия эвакуатора он согласился выдать ключи и документы на транспортное средство, а также передать автомобиль.
Машина передана на хранение бывшей супруге должника, в случае неуплаты долга екатеринбуржец лишится автомобиля. Кроме того, в отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении, должник помещен под арест на 10 суток.