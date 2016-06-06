В интернете появилась петиция в защиту жительницы Нижнего Тагила, осуждённой за убийство супруга

Убийство, за совершение которого тагильчанка Татьяна Кравчук была осуждена на семь лет лишения свободы, произошло в середине июля прошлого года.

Общественность посёлка Северный встала на сторону женщины. Многие жители посёлка лично присутствовали на всех заседаниях суда. Положительно характеризовали сотрудницу и по месту работы.

В настоящее время один из жителей Нижнего Тагила, с участием отнесшийся к ситуации женщины, создал петицию на имя губернатора Свердловской области. Подписавшиеся под петицией требуют пересмотра дела по статье «необходимая оборона».

Предполагается собрать 1000 подписей на платформе «Авааз», а затем вручить петицию губернатору. На момент написания новости под петицией подписались 285 человек.