Прокуратура Пригородного района проверит детский сад Висима из-за текущей крыши
Прокурорская проверка начата в детском саду поселка Висим Горноуральского городского округа. Основанием проверки стала информация о текущей крыше в дошкольном учреждении. В ходе проверки также проверят соблюдение правил пожарной безопасности.
1 июня 2018 года Прокуратурой Пригородного района начата проверка в детском саду поселка Висим.
В начале июня Прокуратура Пригородного района начала проверку по информации о текущей крыше в детском саду поселка Висим. О данном факте стало известно 31 мая 2018 после размещения новости на портале TagilCity.ru рассказала помощник прокурора.
В Прокуратуре сообщили, что 6 июня были запрошены необходимые документы для проведения проверки. Заведующей детского сада поселка Висим – Наталье Чудиновой – было указано о недопустимости привлечения родителей к ремонту крыши в детском саду.
По состоянию на сегодняшний день запрошены необходимые документы по информации о возможном привлечении родителей к ремонту крыши. По предварительной информации, которую озвучила заведующая детского садика, фактически родители еще не привлекались. Прокуратурой было указано на недопустимость привлечения родителей к данному виду работ сообщила TagilCity.ru помощник прокурора Пригородного района Дарья Савенкова.
На прошлой неделе сотрудниками Управления капитального строительства ГГО проводилось обследование крыши детского сада в поселке Висим. В настоящее время составляется сметная документация, после чего будет определен подрядчик по осуществлению ремонтных работ.
Также Прокуратура Пригородного района проверит соблюдение правил пожарной безопасности в данном дошкольном учреждении.
Прокуратура обратила внимание, что, возможно, нарушаются требования пожарной безопасности в здании детского сада. По данному вопросу в рамках проверки будет привлечен специалист по вопросу пожарной безопасности пояснил помощник прокурора Пригородного района.
О результатах прокурорской проверки TagilCity.ru расскажет в конце июня 2018 года.
© Светлана Белькова, TagilCity.ru