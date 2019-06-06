На платформе «Планета» открыт сбор на документальный фильм «Большой Нижний Тагил»
На краудфандинговой платформе «Планета» открыт сбор денег на документальный фильм «Большой Нижний Тагил». Инициаторами фильма являются трое тагильчан, среди которых журналист Андрей Вергилий (Краснов) и видеооператор «Тагил-ТВ» Игорь Харьков.
Как писало ранее TagilCity.ru, авторы планирую собрать 250 тысяч рублей. За пожертвования в 2500 рублей создатели упомянут вас в титрах. Появление в кадре стоит 5000 рублей.
В фильме предусмотрен небольшой опрос жителей. У Вас будет возможность высказать свое мнение,пишут авторы, отмечая, что данная опция доступна до 1 августа.
За 60 тысяч рублей местный бизнес может разместить свою шестисекундную рекламу, которая останется в фильме навсегда, а за 150 тысяч рублей — 20 секундный ролик. Сделать взнос можно на официальном сайте платформы.
Авторы отмечают, что если сумма пожертвований превысит 250 тысяч рублей, они интегрируют в фильм компьютерную графику.
По словам создателей, фильм будет основан на ранее неизвестных широкой публике материалах о городе. Авторы расскажут о Нижнем Тагиле, его истории, тайнах и легендах.
В мои руки попал уникальный материал. Интересный рассказ о Нижнем Тагиле, его истории, тайнах и легендах. В таком виде материал еще нигде не опубликован. С автором текста, известным тагильским краеведом, мы решили, что сможем сделать большой документальный фильм, который будет полезно посмотреть и жителям Тагила и всем тем, кто интересуется историей и географией нашей страны, и показать всему миру, что Тагил это совсем не тот мем из Нашей Раши,заявил участник проекта Андрей Вергилий.
На момент публикации заметки, на счету проекта пока всего 1 рубль. Сбор был запущен 5 июня, а закончится 27 августа 2019 года. Авторы планируют выпустить фильм ко Дню города. В этом году праздник пройдет 11 августа.