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#домахорошо
На платформе «Планета» открыт сбор на документальный фильм «Большой Нижний Тагил»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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На платформе «Планета» открыт сбор на документальный фильм «Большой Нижний Тагил»

Сегодня, 11:52ОбществоФото: Скриншот видео
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