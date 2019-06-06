В Екатеринбурге со словами «Я — за сквер» вскрыли машину шеф-редактора Znak
Сегодня, 11:43ОбществоФото: ЕТВ
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6 июня утром шеф-редактор интернет-издания Znak Дмитрий Колезев обнаружил, что у его автомобиля выбито стекло, а в салоне сидит мужчина, об этом он написал на своей странице в соцсети.
Сюжеты: Екатеринбург
Журналист вызвал сотрудников полиции. В этот момент мужчина, находившийся в автомобиле, вышел и сказал: «Я — за сквер». Затем он удалился. На машине сотрудника СМИ обнаружены следы крови и грязи, а все содержимое салона выкинуто на улицу.
Предполагаемый преступник задержан, с машиной будут работать сотрудники полиции, так как Колезев намерен писать заявление.
Ранее к нему обратилось МВД с просьбой удалить фотографии полицейского, которого оскорбили в сквере. Сотрудник полиции считается потерпевшим в деле об оскорблении представителя власти во время пикетов у Храма-на-Драме. На просьбу правоохранителей Колезев ответил отказом.
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