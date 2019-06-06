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В Екатеринбурге со словами «Я — за сквер» вскрыли машину шеф-редактора Znak
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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Snimok ehkrana 2019 06 06 v 9

В Екатеринбурге со словами «Я — за сквер» вскрыли машину шеф-редактора Znak

Сегодня, 11:43ОбществоФото: ЕТВ
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