Журналист вызвал сотрудников полиции. В этот момент мужчина, находившийся в автомобиле, вышел и сказал: «Я — за сквер». Затем он удалился. На машине сотрудника СМИ обнаружены следы крови и грязи, а все содержимое салона выкинуто на улицу.

Предполагаемый преступник задержан, с машиной будут работать сотрудники полиции, так как Колезев намерен писать заявление.