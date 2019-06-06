В Нижнем Тагиле родители особенных детей получили консультации
Сегодня, 08:02ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Информационно-просветительские дни прошли в Нижнем Тагиле для родителей, которые воспитывают детей с особенностями здоровья, сообщает ОТВ.
Сюжеты: Нижний Тагил
Главная цель мероприятия — рассказать родителям о возможностях образования, медицинской и социальной помощи для детей-инвалидов. Для тагильчан были организованы индивидуальные и групповые консультации, на мероприятие пришли более сотни человек.
Подобные выездные консультации проходят в Свердловской области регулярно, в следующий раз эксперты намерены посетить Красноуфимск.
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